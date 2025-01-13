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За сутки на площадку временного хранения в Анапе привезли 1,5 тысячи тонн грунта

В течение суток на площадку временного хранения, расположенную в х. Воскресенском Анапы, привезли 1,5 тыс. т замазученного грунта. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Сегодня, 13 января, специалисты совершили 91 рейс. Территория промышленной зоны занимает 2,9 га и может вместить около 200 тыс. т. Площадка работает круглосуточно.

С момента запуска 28 декабря площадка временного хранения приняла свыше 123 тыс. т загрязненного грунта. Всего с 18 декабря с побережья Анапы собрали более 10 тыс. куб. м замазученного песка — 492 самосвала.

Алина Зорина

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