Краснодарские волонтеры вывезли 40 кубометров мусора с пляжей Анапы за сутки

Спасатели и волонтеры из Краснодара вывезли с берега Анапы 40 куб. м замазученного песка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На береговой полосе Анапы краснодарские спасатели и волонтеры за сутки вывезли два самосвала замазученного песка. На месте работали 68 человек и две единицы техники.

Спасатели и волонтеры снова вышли на берег вдоль Пионерского проспекта, направляясь к центру Анапы. Они вручную и с помощью специальной техники собирали загрязненный песок, который затем грузили в самосвалы и вывозили на полигон в хуторе Воскресенский. Всего с 18 декабря с побережья Анапы собрали более 10 тыс. куб. м замазученного песка — 492 самосвала.

Алина Зорина