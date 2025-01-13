На консервацию театра оперы и балета в Саратове выделили 24 млн рублей

Управление капитального строительства Саратовской области объявило аукцион стоимостью 23,6 млн руб. Объект закупки — проведение работ по консервации театра оперы и балета на площади Театральной, 1. По информации «ЕИС Закупки», заявки на участие в торгах принимаются до 20 января.

Согласно проектной документации, в здании театра необходимо провести устройство фундамента, возвести несущие и наружные ограждающие конструкции, а также выполнить фасадные работы. Помимо этого требуется смонтировать внутренние и внешние системы электроснабжения и связи, установить трубопровод.

В контракте указано, что гарантийный срок на выполненные работы должен составлять пять лет. Саму консервацию нужно завершить до 30 апреля текущего года.

Нина Шевченко