Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский бизнесмен возглавил Корпорацию развития Курской области

Временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» назначен Александр Бережной из Ярославля. Об этом сообщает «Ъ-Черноземье».

Господин Бережной руководит ярославским ООО «Китан», занимаясь строительством жилых и нежилых зданий. Как индивидуальный предприниматель в Ярославле он работает в сфере инженерных изысканий, проектирования и управления строительными проектами. Ранее господин Бережной возглавлял несколько туристических агентств, строительную компанию «Паритет» и управляющую компанию, все они были ликвидированы.

В декабре 2024 года суд арестовал бывшего гендиректора корпорации Владимира Лукина, а также его заместителя Игоря Грабина. Они обвиняются в растрате средств на фортификационные сооружения. На совещании в правительстве Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн сообщил о проверках в организации.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...