Ярославский бизнесмен возглавил Корпорацию развития Курской области

Временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» назначен Александр Бережной из Ярославля. Об этом сообщает «Ъ-Черноземье».

Господин Бережной руководит ярославским ООО «Китан», занимаясь строительством жилых и нежилых зданий. Как индивидуальный предприниматель в Ярославле он работает в сфере инженерных изысканий, проектирования и управления строительными проектами. Ранее господин Бережной возглавлял несколько туристических агентств, строительную компанию «Паритет» и управляющую компанию, все они были ликвидированы.

В декабре 2024 года суд арестовал бывшего гендиректора корпорации Владимира Лукина, а также его заместителя Игоря Грабина. Они обвиняются в растрате средств на фортификационные сооружения. На совещании в правительстве Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн сообщил о проверках в организации.

Антон Голицын