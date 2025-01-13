Предприятие в Ишиме инвестирует в производство газировки 30 млн рублей

Ишимское предприятие «Чистая вода Полярис» в Тюменской области модернизирует производство безалкогольных напитков на 30 млн руб., сообщили в инвестиционном агентстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Компания работает более 20 лет и изначально занималась производством и поставками артезианской воды. Сейчас «Чистая вода Полярис» производит газировки со вкусами «лимонад», «буратино», «дюшес», «колокольчик», «крем-сода», «тархун», «кола», «апельсин» и другие напитки.

Инвестиционные средства для модернизации пойдут на покупку нового оборудования, ремонт помещений и переоборудование завода под новые линии. После обновления объемы производства планируется увеличить с 240 тыс. до 400 тыс. штук в месяц, а также создать 10 новых рабочих мест.

Напомним, с начала 2025 года цены на безалкогольные напитки могут вырасти в среднем от 9% до 15% в зависимости от категории, о чем ритейлеров уведомили шесть производителей, ссылаясь на повышение с нового года акцизов на сахаросодержащую продукцию и увеличивающиеся издержки.

Ирина Пичурина