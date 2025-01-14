Первому игроку напрячься

На днях в Госдуму был внесен на рассмотрение наделавший шуму законопроект, касающийся деятельности по разработке и распространению видеоигр в России. Инициаторы полагают, что такие меры призваны обеспечить «психологическую безопасность» несовершеннолетних детей от «негативного воздействия», а также направлены на поддержку гейм-индустрии. Так ли это на самом деле и как новые требования скажутся на отрасли и обычных пользователях, «Ъ-СПб» обсудил с экспертами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале устроил голосование поповоду жалоб на то, что в сегодняшних видеоиграх «встречается сюжеты, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале устроил голосование поповоду жалоб на то, что в сегодняшних видеоиграх «встречается сюжеты, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

12 декабря на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации». Документ устанавливает ряд ограничений в целях защиты нравственности. По мнению его авторов, данный закон в случае принятия будет «способствовать достижению цели по обеспечению психологической безопасности граждан от негативного воздействия видеоигр». Несколькими днями ранее председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале устроил голосование по этому поводу. Он отметил, что до него дошли обращения, в которых содержатся жалобы на то, что в сегодняшних видеоиграх «много встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей». Сам вопрос был сформулирован так: «В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента. Поддерживаете?».

71% подписчиков господина Володина ответили однозначно — «да».

Позже спикер Госдумы прокомментировал информацию, опубликованную в ряде СМИ, о якобы возможном полном запрете видеоигр. «Сразу хочу подчеркнуть — об этом речи не идет»,— подчеркнул он.

При этом в профессиональном игровом сообществе многие отреагировали на это с очень большой опаской в том смысле, что подобного рода инициативы, связанные с введением ограничений, тем более с подачи чиновника такого высокого ранга, могут крайне негативно сказаться на российской гейм-индустрии, которая сегодня как раз находится на подъеме.

Так, историк видеоигр и бывший главный редактор культового журнала «Игромания» Александр Кузьменко призвал в своих соцсетях законодателей не рубить с плеча и подумать о том, что видеоигры это такой же инструмент культурного влияния, как литература или кинематограф. «Проблема вся в том, что мы "игры" до сих пор считаем "игрушками"! И это семантический вопрос, по-английски игра это Game… А уж ни в коем случае не "игрушка", которая Toy. Деревянная лошадка, кубики, куклы с раскрашенными щеками — это игрушки. В них играют дети. GTA, "Колда" (Call Of Duty — «Ъ-СПб»), Assassin’s Creed — в них играем мы, здоровые лбы»,— поясняет он.

В разговоре с «Ъ-СПб» господин Кузьменко высказал мнение, что игры сейчас — это очень удобный объект для атаки.

«Во-первых, в них мало кто разбирается. А во-вторых, разобраться в них гораздо сложнее, чем в кино. Фильм, сериал или полный метр, вы посмотрели и сделали свои выводы. А тут надо разбираться: какие-то платформы, дистрибьюторские системы, геймплей. Но мы же не смотрим с детьми фильмы таких прекрасных режиссеров, как Тарантино или Балабанов? Нет. Для малышей есть свои рейтинги и свой, как говорится, контент,— рассуждает он.— На играх, которые даются у нас в России совершенно легальным образом уже больше 30 лет, всегда написано, что это творится. 0+, 3+, 16+, 18+. Конечно, правительство должно как-то влиять на воспитание детей — через службы, университеты и прочее. Но в первую очередь, как бы банально ни звучало, этим должны заниматься родители. Однако зачастую у нас родители сами не разбираются в играх и в индустрии, что для меня очень странно. Потому что мне больше сорока лет, и, в общем-то, игровая индустрия появилась вместе со мной. Я отец двоих детей. И если у родителей в детстве не было "Денди", то для меня это крайне странно».

По мнению IT-эксперта и бекэнд-разработчика Михаила Никитенко, сейчас уже существуют рейтинговые агентства, такие как ESRB, PEGI, ACB, которые занимаются оценкой контента и установкой соответствующих возрастных ограничений по установленным правилам в своих юрисдикциях. «В России с 2012 года существует 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", который регулирует правила оценки информации и нормы ограничения доступа к ней. Рейтинг устанавливается согласно нормам возрастной классификации информационной продукции (Russian Age Rating System, RARS)»,— считает он.

Господин Никитенко подчеркнул, что существующая классификация соответствует международным нормам защиты детей от информации, которая может нанести им вред.

«Эта система прекрасно работает уже более 10 лет. Все игровые площадки, такие как Steam, Epic Games Store, Playstation Network, Nintendo eShop и другие, работали и работают в данный момент на территории России в соответствии с 436-ФЗ. В данном законопроекте есть две серые зоны, которыми могут и, как показывает практика, будут злоупотреблять. Это требования к идентификации пользователей и требование к запрету доступа к так называемой "запрещенной информации". Вот в этом месте "протекают абстракции", так как при сильном желании решением какого-нибудь райсуда из-за, опять же, несовершенства законодательства РФ можно запретить даже свежий воздух и газированную воду»,— резюмировал эксперт.

В свою очередь, в «Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр» (АПРИОРИ) пояснили на своем сайте, что из-за «растиражированных в СМИ заголовков и недостаточной осведомленности относительно положений предложенного законопроекта» некоторые представители отрасли имеют опасения относительно предложенных методов идентификации пользователей и следующей за этим полной блокировки иностранных платформ.

Там сообщили, что законопроект не предполагает мер принуждения и ответственности, в том числе в виде блокировок, а зарубежные площадки и так сейчас не исполняют законодательство РФ в части приземления и локализации персональных данных российских пользователей, за что предусмотрена прямая ответственность.

В АПРИОРИ отметили, что авторизация через Госуслуги не является обязательной и указана лишь как одна из доступных опций. При этом аналогичные нормы уже действуют для всех российских сайтов и программ.

Кроме того, в ассоциации пояснили, что проект закона содержит опцию по авторизации через номер мобильного телефона, фактически — двухфакторной аутентификации, которая и так является международным стандартом для рынка.

Что касается мер поддержки, о которых идет речь в документе, то детально они пока не прописаны — и это большая проблема закона, полагает руководитель группы компаний «Леста Игры» (Lesta Games, занимается разработкой игровых проектов «Мир танков», «Мир кораблей», Tanks Blitz и Royal Quest) Малик Хатажаев. «Я рассчитываю, что сюда войдет не только финансовая поддержка, но и разнообразные льготы, инициативы в сфере образования, создание правильного инвестиционного климата. Государство уже активно финансирует игровую индустрию через ИРИ и президентские фонды»,— говорит он.

Господин Хатажаев придерживается мнения, что любую индустрию нужно не столько поддерживать именно с точки зрения финансирования, сколько создавать благоприятные условия, чтобы бизнес развивался самостоятельно. «Игровой рынок нельзя санировать. Нельзя, чтобы на нем остались только "колоссы на глиняных ногах", которые научились работать с государственными деньгами. Нам нужна здоровая конкуренция, потому что без нее у нас не будет по-настоящему интересных проектов»,— заключил эксперт.

Андрей Кучеров