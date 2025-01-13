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Мошенники распространяют фейки от имени ярославской «Единой России»

Мошенники под видом руководства ярославского отделения партии «Единая России» распространяют недостоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах. Об этом предупредили в Telegram-канале отделения.

К публикации приложена фотография переписки в мессенджере, где собеседник уточняет информацию о возможных контактах членов партии с Украиной и сообщает о проводимой ФСБ проверке.

«Просим всех, кто получает подобные сообщения, сохранять бдительность, не указывать персональную информацию на сомнительных ресурсах в сети»,— предупредили в партии.

Алла Чижова

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