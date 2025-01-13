Астраханские депутаты поддержали поправки в закон о защите прав потребителей

Председатель Астраханской областной думы Игорь Мартынов и депутатский корпус выступили против навязывания дополнительных услуг клиентам сервисов и поддержали новые поправки в закон о правах потребителей. Соответствующие изменения Правительство России предложило рассмотреть ГД РФ.

Законопроект предусматривает, что дополнительные услуги (товары, работы) за отдельную плату могут предоставляться потребителям только после письменного соглашения. Согласно поправкам, навязывание клиенту различных бенефитов запрещено до заключения основного договора услуг. Автоматическое проставление продавцом отметок о согласии потребителя на допуслуги также не допускается. В документе также указано, что потребитель имеет право отказаться от оплаты навязанных товаров или услуг и потребовать возврат средств в случае нарушения закона.

Господин Мартынов отметил, что предлагаемая новелла улучшит защиту прав потребителей, поскольку направлена на создание комфортной обстановки для граждан при приобретении товаров или услуг. Законопроект готов к рассмотрению в первом чтении.

Нина Шевченко