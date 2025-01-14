Первый круг Australian Open
Мужчины. Алекс Микельсен (США)—Стефанос Циципас (Греция, 11) 7:5, 6:3, 2:6, 6:4. Фрэнсис Тиафо (США, 17)—Артюр Риндреркнеш (Франция) 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:3. Янник Синнер (Италия, 1)—Николас Ярри (Чили) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1. Жайме Фария (Португалия)—Павел Котов (Россия) 6:1, 6:1, 7:5. Джек Дрейпер (Великобритания, 15)—Мариано Навоне (Аргентина) 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. Танаси Коккинаккис (Австралия)—Роман Сафиуллин (Россия) 3:6, 6:3, 6:3, 7:6 (7:5). Себастьян Корда (США, 22)—Лукаш Клейн (Словакия) 6:3, 0:6, 6:3, 7:6 (8:6). Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29)—Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:3, 6:0, 4:6, 6:1. Карлос Алькарас (Испания, 3)—Александр Шевченко (Казахстан) 6:1, 7:5, 6:1. Франческо Пассаро (Италия)—Григор Димитров (Болгария, 10) 7:5, 2:1, отказ. Новак Джокович (Сербия, 7)—Нишеш Басаваредди (США) 4:6, 6:3, 6:4, 6:2. Томми Пол (США, 12)—Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:2, 3:6, 6:1, 6:7 (5:7), 7:5.
Женщины. Людмила Самсонова (Россия, 25)—Камилла Рахимова (Россия) 6:2, 6:4. Диана Шнайдер (Россия, 12)—Элизабетта Коччаретто (Италия) 7:6 (7:4), 6:4. Коко Гауфф (США, 3)—София Кенин (США) 6:3, 6:3. Магдалена Френх (Польша, 23)—Полина Кудерметова (Россия) 6:4, 6:4. Элина Свитолина (Украина, 28)—Сорана Кырстя (Румыния) 6:4, 6:4. Лучия Бронцетти (Италия)—Виктория Азаренко (Белоруссия, 21) 6:2, 7:6 (7:2). Ига Швёнтек (Польша, 2)—Катерина Синякова (Чехия) 6:3, 6:4. Анастасия Потапова (Россия)—Тамара Зиданшек (Словения) 6:2, 7:5. Белинда Бенчич (Швейцария)—Елена Остапенко (Латвия, 16) 6:3, 7:6 (8:6). Джессика Пегула (США, 7)—Майя Джойнт (Австралия) 6:3, 6:0. Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)—Юань Юэ (Китай) 6:4, 4:6, 6:3. Марта Костюк (Украина, 17)—Нао Хибино (Япония) 3:6, 6:3, 6:1. Каролина Мухова (Чехия, 20)—Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 6:1. Даниэль Коллинз (США, 10)—Дарья Снигур (Украина) 7:6 (7:4), 6:3. Наоми Осака (Япония)—Каролин Гарсия (Франция) 6:3, 3:6, 6:3.