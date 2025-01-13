Во вторник в Черноземье будет облачно, без осадков, от -5°С до -1°С

В большинстве регионов Черноземья во вторник, 14 января, ожидается облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от -5°С до -1°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Белгороде ночью будет малооблачно при -4°С, без осадков. Днем — облачно с прояснениями при -2°С, без осадков.

В Воронеже ночью также должно быть малооблачно при -4°С, без осадков. Днем — облачно с прояснениями при -1°С, без осадков.

В Курске ближайшей ночью ожидается облачность с прояснениями при -4°С, выпадет небольшой снег. Днем — облачность при -3°С, без осадков.

В Липецке температура составит -5°С…-2°С. В течение суток прогнозируют облачность, без осадков.

В Орле ближайшей ночью ожидается облачность с прояснениями при -5°С, выпадет небольшой кратковременный снег. Днем — облачность при -2°С, небольшой снег.

В Тамбове ночью возможна облачность с прояснениями при -5°С, без осадков. Днем — облачность при -2°С, без осадков.

Анастасия Колпачева