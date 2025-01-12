Под Ростовом два человека сгорели заживо в ДТП с грузовиком

Вечером 12 января на трассе под Ростовом произошло ДТП в котором погибли два человека. Об этом сообщили в отделе пропаганды управления Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 19:30 на 17 км автодороги «Восточное шоссе» возле ДНТ «Труд» произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии оба транспортных средства загорелись.

Два человека, которые находились в легковом автомобиле, скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще два человека были доставлены в больницу.

По данным областного МЧС, в тушении пожара, возникшего в результате ДТП, были задействованы 12 человек и 3 спецмашины.

Роман Никитин