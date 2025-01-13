Нижегородские власти расторгли договоры по инвестпроектам Максима Язынина

В телеграм-каналах участник ООО «ПК “Строй Тим”» и «Сладкие грезы» Максим Язынин пожаловался на то, что минимущества Нижегородской области без предъявления претензий расторгло договоры аренды по двум инвестиционным проектам его компаний. Он сообщил, что потратил более 80 млн руб., «шесть лет жизни», и предположил, что земельные участки в итоге обещаны другим, а в ситуации есть коррупционная составляющая.

Одна компания пыталась в арбитражном суде признать недействительным отказ властей от договора аренды, но спор выиграло министерство. Иск второй организации пока не рассмотрен.

В минимущества сообщили, что действительно в 2021 году c «ПК “Строй Тим”» был заключен договор аренды для строительства завода строительных изделий из армированного ячеистого бетона (сроком до 5 июня 2026 года). Компании «Сладкие грезы» в 2022 году предоставили участок для строительства цеха по производству кондитерских изделий до 8 апреля 2027 года.

В министерстве пояснили, что компании не соблюли оговоренные сроки для получения в 2023-2024 годах разрешений на строительство, за что компании уже штрафовали в суде. «Заявления о продлении сроков реализации инвестор в период действия договора аренды не направлял. Кроме того, министерством в результате обследования земельных участков было установлено, что они используются не по назначению: на участках складируется строительный мусор и отходы» – сообщили в минимущества об основных причинах одностороннего отказа от договоров аренды ООО «ПК “Строй Тим”» и «Сладкие грезы». На личном приеме у министра Сергея Баринова инвестору были даны соответствующие разъяснения. Информация о том, что на момент проведения рабочей встречи земельные участки были переданы другому инвестору, является недостоверной, заключили в министерстве.

Иван Сергеев