В Сочи не обнаружили следов нефтепродуктов

Следов нефтепродуктов в сочинской акватории Черного моря не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФТ Сириус Фото: пресс-служба ФТ Сириус

По словам главы Сочи Андрея Прошунина, загрязнений акватории и прибрежной полосы на территории Большого Сочи нет. Однако сотрудники профильных ведомств совместно с оперативным штабом края прорабатывают возможные сценарии развития ситуации и эффективные меры реагирования.

Появление пострадавших птиц на курорте обусловлено их миграционными маршрутами, но массового характера не носит. Координационный штаб продолжает действовать на базе Сочинского географического общества, для птиц открыты пункты передержки после очистки. Для волонтеров организовали помещения, горячее питание и инвентарь.

В Сочи продолжается зимний туристический сезон. Сейчас на побережье и в горах курорта находятся более 115 тыс. туристов. С начала года общий турпоток составил около 550 тыс. человек, что на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

На очередном планерном совещании Андрей Прошунин дал поручение организовать встречи с представителями налоговой службы и отельерами. Цель этих встреч — разъяснить механизм взимания туристического налога на территории курорта, который вводится с 1 января 2025 года.

Ставка налога установлена в размере 1%, а отчисления будут поступать непосредственно в муниципальный бюджет. Администрирование нового федерального курортного налога будет осуществляться Федеральной налоговой службой. Контроль за распределением средств возлагается на местные органы самоуправления.

Андрей Прошунин отметил, что введение туристического налога будет способствовать увеличению доходной части бюджета Сочи. За год он не будет меньше, а, вероятно, превысит предшествующие показатели курортного сбора. Средства планируют направлять не только на развитие курортной инфраструктуры, но и на реализацию муниципальных программ.

На планерном совещании также обсудили подготовку к празднованию Крещения Господня в Сочи. Андрей Прошунин поставил задачу определить места для купаний и оценить потребности в их оснащении. Совместно с правоохранительными органами он поручил организовать дежурства аварийно-спасательных и казачьих формирований, а также медицинского персонала в храмах и в официальных местах, где будет совершаться обряд омовения.

Алина Зорина