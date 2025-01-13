Mantera Group судится за бренды с владельцем премиального лаундж-бара в Москве

ООО «Мантера Групп» подало иск в суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков, принадлежащих московскому предпринимателю Тиграну Ефремяну, пишет «Ъ-Сочи». Речь идет о брендах Munterra, которые отличаются разными шрифтами. Истец утверждает, что ответчик не использует эти обозначения. Заседание по делу назначено на 17 февраля, в качестве третьего лица привлечен Роспатент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тигран Ефремян — директор и учредитель компании «Дриг Биг», управляющей премиальным мультиформатным лаундж-баром Munterra в Москве.

Холдинг «Мантера Групп» специализируется на развитии туристической инфраструктуры и девелопменте. Компанию основал Роман Баталов, по данным СМИ, зять бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В портфеле проектов «Мантера Групп» — курорт «Красная Поляна», горный курорт «Архыз», тематический парк развлечений в Имеретинской долине, винодельня «Шато де Талю» и другие. Компания Mantera Group в сентябре 2024 года сменила владельца: единственным учредителем группы стало ООО «Юг-Бизнеспартнер», бенефициаром которого является Андрей Скок, считающийся управляющим активами семьи экс-министра сельского хозяйства и бывшего главы Кубани Александра Ткачева.

В октябре 2024 года СИП удовлетворил иск Тиграна Ефремяна к ООО «Юг-Бизнеспартнер», досрочно прекратив правовую охрану товарного знака Villa de Montero, который также использовался для выпуска алкогольных и безалкогольных напитков.

Наталья Решетняк