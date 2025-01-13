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Средний Урал вошел топ регионов по числу объектов с инфраструктурными кредитами

Свердловская область вошла в пятерку регионов, лидирующих по количеству объектов, построенных с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), сообщили в департаменте информационной политики региона.

поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга

поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловской области на 2022-2025 годы выделено 16,5 млрд руб. На средства по трем заявкам, одобренных правительством России, построена десятиэтажная поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга на 1,2 тыс. посещений в смену и губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный на 1,2 тыс. мест, также в Солнечном построена трамвайная линия. Кроме того, на ВИЗе Правобережном был построен коллектор бытовой канализации, а в нескольких планировочных районах Екатеринбурга завершена реконструкция восьми улиц.

При подготовке заявки на инфраструктурные кредиты выбирались объекты, способствующие развитию застраиваемых территорий. К 2037 году площадь жилой застройки в Свердловской области составит почти 6,8 млн кв. м.

Всего в России благодаря ИБК введено более 40 социальных объектов на сумму около 47 млрд руб. в 30 регионах.

Напомним, правительство Свердловской области планирует направить более 300 млрд руб. в 2025 году на поддержку социальной сферы. Также глава региона Евгений Куйвашев анонсировал строительство и реконструкцию девяти объектов здравоохранения.

Ирина Пичурина

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