У кормы танкера «Волгонефть-239» начали собирать мазут

Техника начала собирать мазут у кормы танкера «Волгонефть-239». Как сообщает оперштаб Краснодарского края, собранную смесь мазута и воды вывозят на специализированные предприятия для утилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео оперштаба Кубани Фото: скриншот видео оперштаба Кубани

Напротив севшего на мель судна 13 января расширили площадку. За счет этого к очистке акватории от нефтепродуктов смогла приступить тяжелая техника.

Мазут с поверхности воды собирает экскаватор. Затем нефтепродукты загружают в самосвалы, которые специально подготовили и гидроизолировали, пояснили в оперштабе.

Татьяна Ручкина