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У кормы танкера «Волгонефть-239» начали собирать мазут

Техника начала собирать мазут у кормы танкера «Волгонефть-239». Как сообщает оперштаб Краснодарского края, собранную смесь мазута и воды вывозят на специализированные предприятия для утилизации.

Фото: скриншот видео оперштаба Кубани

Фото: скриншот видео оперштаба Кубани

Напротив севшего на мель судна 13 января расширили площадку. За счет этого к очистке акватории от нефтепродуктов смогла приступить тяжелая техника.

Мазут с поверхности воды собирает экскаватор. Затем нефтепродукты загружают в самосвалы, которые специально подготовили и гидроизолировали, пояснили в оперштабе.

Татьяна Ручкина

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