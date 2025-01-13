В Свердловской области число случаев ОРВИ за неделю выросло на треть

За прошлую неделю, с 6 по 12 января, в Свердловской области было зарегистрировано 15,8 тыс. случаев ОРВИ, что на треть превышает показатель предыдущей недели. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области количество случаев ОРВИ за неделю вросло на треть — до 15,8 тыс.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Свердловской области количество случаев ОРВИ за неделю вросло на треть — до 15,8 тыс.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уточняется, что рост заболеваемость ОРВИ прежде всего связан с выходом с новогодних каникул, а также «более активным обращением населения за медпомощью при появлении симптомов ОРВИ». При этом показатель заболеваемости ниже среднего многолетнего уровня на 45,2%.

«В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов обследовано 344 человека. Доминирует риновирус.Также обнаружены боковирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А и В, парагриппа»,— добавили в ведомстве.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня — в ЗАТО Свободном, Каменске-Уральском. В Екатеринбурге за вторую калндарную неделю зарегистрировано 8,4 тыс. случаев ОРВИ, что выше первой недели на 3,1%, но ниже среднего многолетнего уровня на 37,5%.

Анастасия Таначева