TomTom опубликовала список городов по загруженности дорог в 2024 году

Нидерландская компания TomTom, являющаяся крупным поставщиком GPS-навигаторов, опубликовала рейтинг городов по уровню загруженности движения. График составлен на основе анализ трафика в городах более 50 стран мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пробки на дорогах в Мехико

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters Пробки на дорогах в Мехико

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Мексиканская столица заняла 1-е место по уровню загруженности дорог в 2024 году. Согласно статистике, жители Мехико в среднем тратили на дорогу на 52% больше времени, чем на нее ушло бы при свободном движении транспорта. В среднем на преодоление 10 км жители мегаполиса тратили 31 минуту 53 секунды. Следом за Мехико идет таиландский Бангкок, в котором уровень загруженности составил 50%. В филлипинском Давао и японском Кумамото загруженность дорог составила 49%. Замыкает пятерку антирейтинга румынская столица Бухарест, показатель загруженности — 48%.

В то же время самым свободным городом с точки зрения загруженности дорог стала Аль-Баха в Саудовской Аравии. Дорога отнимала у автомобилистов всего на 7% больше времени по сравнению со свободным трафиком; в среднем 10 км преодолевались за 11 мин 17 сек. На 2-м, 3-м, 4-м и 5-м местах расположились саудовский город Таиф, египетский Порт-Саид, Хор-Факкан в ОАЭ и Аль-Ахса в Саудовской Аравии. Во всех городах уровень загруженности — 9%.

TomTom — нидерландская компания, являющаяся крупным поставщиком навигационных систем. Компания составляет рейтинг на основе различных источников для создания услуг по управлению трафиком. Российские города не были включены в рейтинг за 2024 год, однако в 2022-м Москва заняла 2-е место по загруженности, Санкт-Петербург расположился на 7-й строчке.