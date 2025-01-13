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Облсуд оставил в колонии осужденного за хищения экс-главу «Стройтранссоюза»

Челябинский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему руководителю копейской компании «Стройтранссоюз» Михаилу Азаматову, осужденному за мошенническое хищение средств при строительстве биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Решение принято с учетом мнения прокурора, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Адвокат осужденного пытался обжаловать постановлением Калининского районного суда Челябинска от 25 октября 2024 года об отказе в УДО. Суд первой инстанции пришел к выводу, что профилактическая и воспитательная работа с Михаилом Азаматовым не принесла должного результата. «С учетом непогашенных исковых требований, нестабильного поведения осужденного, который зарекомендовал себя посредственно, условно-досрочное освобождение преждевременно, исправительное воздействие не достигнуто»,— сообщает прокуратура.

Сторона защиты, обжалуя постановление, указала на положительные характеристики, погашение единоразово более половины суммы ущерба, а также ежемесячные платежи в сумме не менее 5 тыс. руб. Областной суд эти доводы отклонил и оставил постановление первой инстанции без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Копейский городской суд в октябре 2022 года признал Михаила Ахзаматова виновным в мошенничестве и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал выплатить государству ущерб в размере 38,8 млн руб. Установлено, что руководитель компании-подрядчика строительства лыжно-биатлонного центра имени С. Ишмуратовой вносил заведомо ложные сведения об объемах, видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования, а также объемах затрат. Так он похитил из муниципального бюджета почти 39 млн руб.

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