Наемник из Парагвая попал под уголовное дело после вторжения в Курскую область

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении гражданина республики Парагвай Хорхе Адриана Луго Хименеса. По версии следствия, с декабря 2024 года он принимает участие в боевых действиях в Курской области в составе ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, фигурант незаконно пересек госграницу РФ в прошлом году, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие и используя взрывные устройства, а также иную военную технику. «Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, фигурант совершал преступления против мирного населения»,— считает следствие.

Следствие пытается установить местонахождение фигуранта. Его действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

На прошлой неделе СКР возбудил уголовное дело в отношении другого гражданина Парагвайя — Кристиана Родриго Карвалло, которого заподозрили в совершении аналогичных преступлений. Следствие считает, что он принимает участие в боевых действиях в регионе с октября.

Анастасия Колпачева