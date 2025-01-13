Жителя Нижневартовска будут судить за убийство посетителя ночного клуба
В суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего жителя Нижневартовска, обвиняемого в убийстве 23-летнего посетителя ночного клуба из-за возникшего между ними конфликта внутри заведения, сообщили в окружном СКР.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По версии следствия, инцидент произошел около четырех утра 23 ноября 2024 года в ночном клубе по ул. Кузоваткина в Нижневартовске. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с группой посетителей, двум из которых нанес ножевые ранения. «Один из молодых людей 2001 года рождения скончался. Второму, 19-летнему пострадавшему, была оказана медицинская помощь, в результате преступления его здоровью был причинен тяжкий вред. По ходатайству следователя и решению суда обвиняемый находится под стражей», — говорится в сообщении СКР.
Подчеркивается, что при вынесении приговора обвиняемому суд может учесть отягчающие обстоятельства, в частности рецидив преступления и то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.