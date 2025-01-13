Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Нижневартовска будут судить за убийство посетителя ночного клуба

В суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего жителя Нижневартовска, обвиняемого в убийстве 23-летнего посетителя ночного клуба из-за возникшего между ними конфликта внутри заведения, сообщили в окружном СКР.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел около четырех утра 23 ноября 2024 года в ночном клубе по ул. Кузоваткина в Нижневартовске. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с группой посетителей, двум из которых нанес ножевые ранения. «Один из молодых людей 2001 года рождения скончался. Второму, 19-летнему пострадавшему, была оказана медицинская помощь, в результате преступления его здоровью был причинен тяжкий вред. По ходатайству следователя и решению суда обвиняемый находится под стражей», — говорится в сообщении СКР.

Подчеркивается, что при вынесении приговора обвиняемому суд может учесть отягчающие обстоятельства, в частности рецидив преступления и то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мария Шараева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...