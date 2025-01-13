В Кургане определили места для крещенских купаний

На Крещение в Кургане организуют три купели в этом году. Специальные места для купания оборудуют на Голубых озерах, сообщает пресс-служба мэрии по итогам совещания, посвященного подготовке к празднику.

Толщина льда на водоеме соответствуют необходимым требованиям. Традиционно в официальных местах для крещенских купаний установят световые башни, палатки для переодевания и автобусы для обогрева. Будет организовано дежурство спасателей, полиции и бригад скорой помощи, а также торговля горячим чаем и пирожками.

Окунуться в прорубь курганцы смогут с 9 до 21 часа 19 января. Представители мэрии рекомендуют подъезжать к иорданям со стороны улицы Омская и Белозерского кольца.