Росприроднадзор проверяет разлив отходов сахарного завода в Сергаче

Нижегородское управление Росприроднадзора начало проверку после разлива отходов производства на Сергачском сахарном заводе (АО, входит в ООО Агрофирма «Весна»). На почву мог попасть свекловичный жом, рассказали в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Инспекторы возьмут пробы, оценят площадь загрязнения и размер возможного ущерба окружающей среде.

Сергачский сахарный завод попадал в поле зрения Росприроднадзора год назад. Как писал «Ъ-Приволжье», в январе 2024 года на предприятии лопнула цистерна с патокой, вещество разлилось по улицам города. Тогда Росприроднадзор вынес компании предостережение о недопустимости нарушения экологических требований.

Елена Ковалева