Росприроднадзор проверяет разлив отходов сахарного завода в Сергаче
Нижегородское управление Росприроднадзора начало проверку после разлива отходов производства на Сергачском сахарном заводе (АО, входит в ООО Агрофирма «Весна»). На почву мог попасть свекловичный жом, рассказали в ведомстве.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Инспекторы возьмут пробы, оценят площадь загрязнения и размер возможного ущерба окружающей среде.
Сергачский сахарный завод попадал в поле зрения Росприроднадзора год назад. Как писал «Ъ-Приволжье», в январе 2024 года на предприятии лопнула цистерна с патокой, вещество разлилось по улицам города. Тогда Росприроднадзор вынес компании предостережение о недопустимости нарушения экологических требований.