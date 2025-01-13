Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, частично удовлетворившего иск супругов Ирины и Павла, у которых сорвался отпуск из-за бракованного паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Урале супругам выплатят 150 тысяч за сорванный из-за ошибки в паспорте отпуск

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На Урале супругам выплатят 150 тысяч за сорванный из-за ошибки в паспорте отпуск

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе 2024 года супруги должны были лететь в отпуск в Таиланд. Однако в аэропорту Кольцово сотрудники погранслужбы изъяли у Ирины паспорт и отказали в выезде за границу.

«Выяснилось, что при изготовлении паспорта был нарушен алгоритм формирования машиночитаемой зоны в документе. Дефект привел к недействительности паспорта. Супруг Ирины также отказался от поездки»,— говорится в сообщении Свердловского облсуда. Уточняется, что стоимость путевки составляла 188,5 тыс. руб., часть средств была возвращена туроператором. Убытки супругов составили 139, 56 тыс. руб.

Ирина заказывала паспорт через МФЦ, документ был выдан отделом по вопросам миграции отдела полиции № 7 УМВД России по Екатеринбургу. В связи с произошедшим Ирина и Павел подали иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга, в котором попросили взыскать с МВД России, УМВД России по Екатеринбургу, ГБУ СО «МФЦ» убытки и компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. каждому.

Ленинский районный суд частично удовлетворил исковые требования, постановив взыскать с МВД РФ за счет казны РФ в пользу Ирины убытки в размере 139,56 тыс. руб., а также по 5 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу каждого истца.

Полиция с решением не согласилась, посчитав виновным в выдаче бракованного паспорта МФЦ, поскольку, по мнению ведомства, именно сотрудник центра должен был проверить документ перед выдачей. Однако Свердловский облсуд оставил решение Ленинского райсуда без изменения и вынес частное определение в адрес руководителя отдела по вопросам миграции отдела полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу. В нем суд просит обратить внимание на допущенные ошибки законодательства в области оформления и выдачи паспортов.

Анастасия Таначева