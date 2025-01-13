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Гендиректор РФПИ рассказал Путину о работе фонда

Президент Владимир Путин встретился с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и обсудил с ним существующие проекты, сообщается на сайте Кремля.

Кирилл Дмитриев и Владимир Путин

Кирилл Дмитриев и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Кирилл Дмитриев и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Дмитриев рассказал президенту, что за два года существования РФПИ проинвестировал 100 проектов в инфраструктуре, промышленности, технологии. Общий объем вложений составил более 2,3 трлн руб. Коэффициент привлечения составил 1 к 5: на каждый рубль фонда пришлось 5 руб. от партнеров. Организации удалось преумножить вложения государства в 5,7 раза.

1 трлн руб. этих средств пришелся на проекты, начатые с нуля. В экономику государства фонду удалось привлечь €36 млрд иностранного капитала, 90% из которых направили дружественные на данный момент страны. Российские инвесторы вложили 240 млрд руб. в 25 проектов совместно с РФПИ.

В дальнейшем фонд планирует создать экосистему в нефтегазовой отрасли, куда будут входить крупнейшие энергетические компании, которые вместе с РФПИ будут инвестировать в малые и средние предприятия. Подобную модель планируется распространить на ряд других отраслей.

За два года РФПИ реализовал многие значимые проекты: проспект Багратиона, железнодорожный мост между Россией и Китаем, малые ГЭС в Карелии, зерновые терминалы для поставки зерна. Для реализации проектов искусственного интеллекта фонд привлек 150 млрд руб.

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