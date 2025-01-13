Под Астраханью прокуратура помогла взыскать с отца в пользу ребенка 880 тысяч

В Астраханской области отец погасил задолженность по алиментам перед несовершеннолетним ребенком после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению матери 12-летнего ребенка прокуратура выяснила, что его отец не выплачивал алименты в течение семи лет. Судебные приставы-исполнители рассмотрели представление надзорного органа и направили работодателю должника постановление об обращении взыскания на его зарплату и прочие доходы. Также мужчине ограничили пользование транспортом.

В отношении должника возбудили дело о неуплате средств на содержание детей (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ). В итоге отец выплатил в пользу ребенка свыше 880 тыс. руб. в качестве задолженности.

Павел Фролов