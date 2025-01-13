Путин расширил полномочия властей новых регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия высших должностных лиц Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Согласно документу, они будут вправе давать дополнительные полномочия органам власти для исполнения ими функций еще не сформированных органов местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Решения в рамках компетенции высших должностных лиц в новых регионах являются обязательными. Изменения введены для возможности глав регионов более эффективно управлять сферами обеспечения жизнедеятельности населения на подвластных им территориях.

Накануне, 12 января, президент призвал продолжать интеграцию новых регионов. Он также призвал Генпрокуратуру и ее территориальные органы помочь в решении проблем жителей Донбасса, Новороссии, Курской области и других регионов, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения.