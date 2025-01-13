Николас Голицын стал послом Armani Beauty

30-летний британский актер Николас Голицын назначен новым мировым послом ароматов Armani Beauty. «Николас — актер удивительной универсальности,— сказал дизайнер Джорджо Армани в своем заявлении.— Что меня больше всего поражает в нем, так это его глубокий, пристальный и магнетический взгляд. Я вижу в нем идеального мужчину, который олицетворяет энергию и силу этого аромата». Первое появление актера в качестве амбассадора марки ожидается в рекламной кампании Stronger With You Parfum. Не так давно Голицын и Энн Хэтауэй снялись в фильме «Идея тебя», а в ближайших планах — роль Хи-Мена в фильме Трэвиса Найта «Властелины вселенной».

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Фото: Manoli Figetakis / WireImage Николас Голицын

Фото: Manoli Figetakis / WireImage