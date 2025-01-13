Свердловские власти выделят более 100 млн рублей на борьбу с браконьерами

Власти Свердловской области выделят более 100 млн руб. на противодействие браконьерству в лесах региона. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, финансирование будет направлено на оплату труда охотинспекторов и закупку новой спецтехники и автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На борьбу с браконьерами в лесах Свердловской области власти выделят более 100 млн рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ На борьбу с браконьерами в лесах Свердловской области власти выделят более 100 млн рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В 2025 году автопарк, который наши инспектора используют для патрулирования лесов, увеличится на семь снегоходов и три внедорожника. Так мы повысим мобильность специалистов, которые выявляют нарушителей законодательства», — сообщили в региональном департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

Снегоходы будут задействованы в зимнем учете диких животных. Ежегодный мониторинг охотничьих ресурсов ведется по следам, оставляемым животными на снегу. Для обеспечения точности подсчета специалисты будут заметать уже учтенные следы. Выход инспекторов на маршруты запланирован на середину января, а завершение работ — в конце февраля.

Полина Щуцкая