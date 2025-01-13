Доходы КубГУ от науки выросли на 8% за год

Доходы Кубанского государственного университета (КубГУ) от научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в 2024 году составили 274 млн руб., что на 8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на ректора Михаила Астапова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.kubsu.ru Фото: www.kubsu.ru

Господин Астапов отметил развитие новых научных направлений, включая исследования в области социально-гуманитарных знаний, которые получают значительную грантовую поддержку.

Кроме того, университет принял на договорное обучение свыше 5,8 тыс. студентов. По словам ректора, учащиеся обеспечивают финансовую устойчивость КубГУ и позволяют инвестировать в модернизацию учреждения, поддержку молодых сотрудников и привлечение квалифицированных преподавателей.

Нурий Бзасежев