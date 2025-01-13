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Коммерсантъ FM
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В Госдуме создадут комиссию по закону о статусе ветеранов СВО в новых регионах

В Госдуму внесен проект постановления о создании согласительной комиссии по закону о распространении статуса ветерана боевых действий на участников СВО в Херсонской и Запорожской областях. Проект могут рассмотреть в среду, 15 января.

В декабре Госдумой был принят закон о расширении категории лиц, которым может быть присвоен статус ветерана боевых действий. Например, сотрудникам МЧС, участвующим в разминировании новых регионов. Однако после третьего чтения выяснилось, что в документ включили сотрудников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, а чиновников из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — нет. Тогда Совет федерации решил отклонить закон и поручил создать согласительную комиссию по доработке документа.

Ожидается, что со стороны Госдумы комиссию возглавит глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Также в комиссию войдут глава комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по контролю Олег Морозов, первый замруководителя «Единой России» Дмитрий Вяткин, первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Подробности — в материале «Ъ» «От прокурора до европейского мигранта».

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