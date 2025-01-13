Проезд в электричках Краснодарского края подорожал до 55 рублей

С начала 2025 года в Краснодарском крае действуют новые тарифы на пассажирские перевозки в пригородном железнодорожном сообщении. Об этом говорится на сайте компании «Кубань Экспресс-Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

До 55 руб. повысилась стоимость при проезде из Адлера к аэропорту Сочи, на Имеретинский курорт и на Розу Хутор. Кроме того, такая цена действует на маршруте Имеретинский курорт — Роза Хутор. 51 руб. теперь стоит проезд из Адлера в Туапсе.

Цены повысились также на других кубанских маршрутах. Теперь 35 руб. будет стоить проезд на участках: Краснодар — Тимашевская — Староминская — Орловка-Кубанская, Староминская — Ейск, Краснодар — Кореновск — Тихорецкая — Кущевка — Степная, Тихорецкая — Кавказская — Армавир, Краснодар — Васюринская — Усть-Лабинская — Кавказская — Армавир, Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе, Краснодар — Ильская — Новороссийск и Туапсе — Белореченская — Армавир.

В Адыгее, на участке Майкоп — Белореченская — Майкоп для поездов №6048/№6057 будет действовать тариф 26 руб.

Татьяна Ручкина