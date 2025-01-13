Премьер Индии открыл стратегически важный тоннель в Джамму и Кашмире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Джамму и Кашмир для открытия туннеля в штате Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV. Ожидается, что этот тоннель сделает регион более доступным для автотранспорта.

Стоимость тоннеля составила $313 млн. Он проложен на шоссе Шринагар-Лех, его протяженность составляет 6,5 км. Строительство началось в мае 2015 года. Тоннель важен с точки зрения оборонных нужд в регионе Ладакх, находящемся неподалеку от границы с Китаем. Он также соединяет Джамму и Кашмир с остальной частью страны.

Национальная корпорация по развитию автомагистралей и инфраструктуры, курирующая проект, назвала его «инженерным чудом». На церемонии открытия были усилены меры безопасности: в районе разместили полицию и военных, а также установили несколько контрольно-пропускных пунктов на ключевых перекрестках, передает AP.

Между Индией и КНР в Гималаях нет демаркированной границы — две страны разделяет линия фактического контроля. В июне 2020 года в высокогорном районе Восточного Ладакха произошли кровопролитные столкновения. Погибли 20 индийских военных, что привело к обострению отношений между странами. Процесс их нормализации начался в октябре 2024-го, когда председатель КНР Си Цзиньпин и Нарендра Моди встретились на полях саммита БРИКС в Казани.

Подробности — в материале «Ъ» «Индия и Китай свернут горы».