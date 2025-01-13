Глава Саратова определил, какие здания снесут на набережной

В Саратове начался процесс сноса или реконструкции сотен зданий и сооружений в районе Набережной. Документы подписал исполняющий обязанности главы города Павел Сурков. Работы охватят территорию площадью 8,6 гектара между улицами Дегтярная и Большая Садовая.

В рамках проекта планируется реконструкция или вынос канализационной насосной станции №2 на Береговой улице, 9. На Чернышевского, 52 и 52а снесут три здания и один склад. Кабельно-воздушную линию на Большой Садовой, 2 также вынесут.

Сохранят причал, башню и подъездные пути на хлебокомбинате, но сносятся бытовка, зарядная станция и другие объекты. Теплотрассу на 2-м Мельничном проезде реконструируют или вынесут, а дороги и тепломагистрали могут быть снесены или отремонтированы.

В квартале сохранят два объекта культурного наследия: мельницу С.И. Степашкина (1888 год) и мельницу и торговый дом Бореля (1876 год). На Чернышевского, 94 снесут автомойку, магазин, склады и мебельную фабрику. Сооружения газохимического комплекса сохранят.

Работы продлятся 15 лет. В 2023 году министерство строительства и ЖКХ Саратовской области опубликовало концепцию развития территории набережной, включая строительство конгресс-холла, аквапарка и гостиницы.

Никита Маркелов