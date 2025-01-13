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Нижегородская пенсионерка лишилась миллиона после ложных обвинений в госизмене

Дистанционные мошенники похитили 1,03 млн руб. у 71-летней жительницы Нижнего Новгорода, обвинив ее в государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Пенсионерке в мессенджере позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и рассказал, что против нее возбуждено уголовное дело за попытку перевода денег в недружественную страну. Злоумышленник убедил нижегородку в необходимости отменить сомнительную операцию и перечислить сбережения на «безопасные» счета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Елена Ковалева

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