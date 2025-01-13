Суд продлил срок содержания под стражей ярославского экс-депутата

Кировский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей бывшего депутата Дмитрия Соколова, обвиняемого в поджоге ресторана «Сквер», до 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Соколов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Дмитрий Соколов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Дмитрий Соколов обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и покушении на убийство с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганский побуждений. Уголовное дело поступило в суд.

Защита Соколова ходатайствовала о возвращении его прокурору, о признании недопустимыми доказательств и об изменении меры пресечения. Но суд в этом отказал. Судебное заседание назначено на 20 января.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по мнению следствия, в октябре 2023 года ночью Соколов поджег две бутылки с зажигательной смесью и бросил их в летнюю веранду кафе «Сквер» на Первомайском бульваре. По мнению следствия, обвиняемый знал, что в заведении есть посетители. Одна из посетительниц получила ожоги. Владельцу кафе нанесен материальный ущерб в размере 11 млн руб.

Алла Чижова