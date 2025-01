Авторы фильма «Кремлевский волшебник» не консультировались с Кремлем

Создатели фильма про политтехнолога Владимира Путина «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin) не обращались в Кремль за консультациями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения такие, но нам об этом ничего не известно. Мы не знаем, о чем именно может идти речь, какой сюжет, о чем этот фильм и так далее. В Кремль никто не обращался»,— сказал господин Песков.

Фильм Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник» основан на одноименной книге Джулиано да Эмполи. В книге рассказывается о телевизионном продюсере Вадиме Баранове, который в 1990-х становится политтехнологом будущего президента Владимира Путина. Прототипом главного героя считается бывший помощник президента Владислав Сурков.

Недавно, 10 января, британский актер Джуд Лоу сообщил, что получил в фильме роль российского президента. О работе над картиной стало известно в мае 2024 года. В съемках также примут участие Зак Галифианакис, Пол Дано, Алисия Викандер и Том Старридж.