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Коммерсантъ FM
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Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Британский актер Джуд Лоу сообщил изданию Deadline, что сыграет роль президента России Владимира Путина в фильме режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin). О работе над фильмом стало известно в мае 2024 года.

Фото: Mario Anzuoni , Reuters

Фото: Mario Anzuoni , Reuters

«Я говорю это нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над ролью. То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О, Боже, что я сказал?" Именно так я часто себя чувствую, когда говорю "да". Я думал: "О, Боже, как я это сделаю?" Но в любом случае, это уже мне решать»,— рассказал актер.

Издание Variety, впервые рассказывая о фильме в мае 2024 года, писало, что в его съемках будет участвовать Джуд Лоу, но какую именно роль он сыграет, не сообщалось. Фильм основан на одноименной книге Джулиано да Эмполи. В ней рассказывается о телевизионном продюсере Вадиме Баранове, который в 1990-х становится политтехнологом Владимира Путина. Прототипом Баранова считается бывший помощник президента Владислав Сурков.

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