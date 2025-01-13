Из-за отмены рейсов Flydubai треть туристов аннулировали путевки

После отмены рейсов Flydubai из Сочи и Минеральных Вод около 30% туристов аннулировали свои поездки, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора сети компаний «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, десятки тысяч людей пострадали от отмены рейсов, что нарушило их планы на новогодний отдых. Однако благодаря дополнительным рейсам авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод в Дубай часть туристов смогла улететь из других городов, включая Махачкалу и Москву.

Господин Мкртчян также отметил, что авиакомпания Flydubai несколько раз меняла даты отмены рейсов. Ограничения на полеты действуют до 22 января.

Эксперт также выразил мнение, что срок отмены может быть продлен. В то же время отели не часто возвращают деньги туристам в связи с высокоприбыльным сезоном.

По словам Дмитрия Арутюнова, генерального директора компании «Арт-тур», ситуация с отменой рейсов вызывает недовольство среди туристов. Многие пассажиры рассматривают возможность вылета в конце января или феврале.

Нурий Бзасежев