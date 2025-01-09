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Рейсы Flydubai из Дубая в Сочи отменили до 22 января

Авиакомпания Flydubai продлила запрет на выполнение рейсов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до 22 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя организации.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Причиной принятого решения называют технические сложности. Пассажирам предложили перебронировать билеты на более поздние даты или оформить возврат средств.

Ранее авиакомпания отменила полеты с 27 декабря по 3 января для Минвод, а также с 28 декабря по 2 января для Сочи. Затем ограничения продлили до 9 и 8 января соответственно.

В конце декабря ряд иностранных авиакомпаний, включая AZAL, Qazaq Air, El Al и «Туркменские авиалинии», также приостановили рейсы в Россию. Запрет на перелеты ввели после крушения самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) под Актау 25 декабря. Из 67 человек, находившихся на борту, выжили 38 человек.

Нурий Бзасежев

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