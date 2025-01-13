Из бюджета Башкирии потратят до 15 млн рублей на венки и букеты

ГКУ «Хозяйственное управление» (подчиняется управляющему делами главы Башкирии) ищет поставщика цветочных композиций. По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта — 15 млн руб., он будет оплачен из бюджета Башкирии. Победитель аукциона определится 23 января.

Поставщик должен до 30 июня по заявкам Хозуправления привозить траурные венки (всего шесть видов), букеты для церемоний награждения, протокольных мероприятий и поздравлений.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 2 декабря Хозуправление подписало контракт на поставку цветов за 15,4 млн руб. По данным на сайте госзакупок, 27 декабря договор с Эвелиной Гиниятуллиной был расторгнут по соглашению сторон, при этом контракт был исполнен на 15,4 млн руб.

Идэль Гумеров