Хозуправление Башкирии закупает венки и букеты на 15 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» (контролируется Управлением делами главы Башкирии) по итогам электронного аукциона заключило контракт с индивидуальным предпринимателем Эвелиной Гиниятуллиной на поставку 12 видов цветочных композиций, указано на сайте госзакупок. Максимальная стоимость товаров — 15,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Цветы должны поставляться в районы и города республики по заявкам Хозяйственного управления. Пять видов композиций представляют собой траурные венки, остальные предназначены для церемоний вручения госнаград, протокольных мероприятий и поздравлений.

Самая дорогая композиция — траурный венок со 150 розами — оценивается в 23,7 тыс. руб. Дешевле других обойдется траурный венок с 20 розами — 2,4 тыс. руб.

Эвелина Гиниятуллина зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в 2004 году в Уфе, занимается розничной торговлей цветами. Среди ее заказчиков — Хозяйственное управление №2, Управделами главы Башкирии, секретариат Курултая Башкирии.

Идэль Гумеров