Росприроднадзор проверил сведения о закупке на ликвидацию свалок в Челябинске

Управление ФАС России по Челябинской области проверило аукцион на ликвидацию свалок в муниципальном центре. Антимонопольное ведомство выявило отсутствие важных сведений в документации. Эта информация направлена в Уральское управление Росприроднадзора, сообщает пресс-служба УФАС.

С обращением в антимонопольную службу обратились граждане Челябинска. Они попросили проверить аукцион, который объявило управление экологии и природопользования городской администрации в октябре прошлого года. Мэрия искала подрядчика для ликвидации несанкционированных свалок с начальной ценой контракта в 9 млн руб.

В результате проверки УФАС обнаружило отсутствие информации о классе опасности, виде и составе отходов, которые подрядчик должен утилизировать в процессе ликвидации свалок. Ведомство приняло решение направить материалы дела в Уральское управление Росприроднадзора, которое подтвердило наличие нарушения.