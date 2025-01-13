Песков объяснил награждение ефрейтора, победившего солдата ВСУ врукопашную

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, как удалось быстро организовать присвоение звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии. Его наградили после того, как он победил в рукопашном бою солдата ВСУ.

Во время пресс-колла журналисты отметили беспрецедентность случая с Андреем Григорьевым, который «до дома не успел доехать», а уже получил звание Героя России. «Быстро, потому что есть определенный порядок, он был представлен к награде, и президент принял такое решение»,—пояснил представитель Кремля во время пресс-колла.

Видео, на котором российский военнослужащий в ножевом бою одолел украинского солдата, распространилось в интернете в начале января 2025 года. Оно было снято осенью 2024 года у села Трудовое в Донецкой народной республике.

11 января президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Перед тем, как документ был опубликован, с Андреем Григорьевым встретился глава Якутии Айсен Николаев. Он подарил военнослужащему нож, напомнив, что холодное оружие тот использовал в бою с украинским солдатом.