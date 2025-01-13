«Аккуратнее с дорогими вещами на улицах Парижа и других европейских городов»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как дорогостоящие аксессуары стали одной из самых привлекательных целей для воров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лет десять назад в Женеве на меня и двух моих американских знакомых напали грабители прямо на мосту Монблан. Цель двух грабителей была одна — снять дорогие часы с наших рук. Мы, как ни смешно заучит, отбились от воришек зонтиками. Тогда мы были в шоке, что такое вообще возможно в спокойной Женеве. Теперь уже никого не удивит, что в европейских городах часовое ограбление стало отдельным и популярным криминальным жанром. В Париже даже появилось специальное подразделение по борьбе с такими преступлениями — GMT, подразделение часов и туризма парижской службы безопасности.

По статистике, за последние десять лет ни одна крупная европейская столица не избежала нападения похитителей часов. В Париже в 2021 году было совершено 275 краж дорогих часов стоимостью более €10 тыс., а в 2022-м — 220 краж. При этом, согласно мировой статистике британской компании The Watch Register, в том же 2022 году количество краж часов выросло на 60%. Причем страдают не только туристы. Грабят, по сообщениям французских газет, и местных. Так, история 2023 года: нападение в 17-м округе на мужчину, который садился на мотороллер после работы. Грабитель заметил на его запястье Audemars Piguet Royal Oak "Jumbo" Extra-Plat.

Грабят в Париже и магазины, причем очень варварскими, совсем не элегантными методами. Так, в магазин Kith в самом центре восьмого округа ворвались грабители со слезоточивым газом, обрызгав охранников, они принялись разбивать витрины молотками, чтобы вынуть часы и ювелирные украшения. Мораль проста: аккуратнее с дорогими часами на улицах Парижа и других европейских городов.

Анна Минакова