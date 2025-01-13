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В Ярославле после пожара в доме обнаружили тела двух человек

В Ярославле после тушения огня в жилом доме спасатели обнаружили тела двух человек. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

В областном ГУ МЧС рассказали, что сообщение о возгорании частного дома в поселке Великий поступило вечером 12 января. Сотрудники ведомства ночью ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю и повредил имущество на площади 63 кв.м.

В пожаре пострадал хозяин дома, его госпитализировали. Причиной пожара называется «неосторожное обращение с огнем», для определения точной причины проведут экспертизы. Следователи проводят процессуальную проверку.

Алла Чижова

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