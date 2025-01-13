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В Краснодаре задержали основателя религиозной секты, созданной в 2000-х

Жителя Краснодара обвинили в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопровождалась насилием и нанесением вреда здоровью (ч. 1 ст. 239 УК РФ). Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ РФ по краю, сообщает региональный СУ СКР.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным следствия, в начале 2000-х годов фигурант организовал объединение, где проводил собрания, обряды и распространял литературу, пропагандирующую отрицание морали и общепринятых ценностей. Он также оказывал психологическое давление на последователей, запрещая общение с родственниками и создавая культ своей личности.

Деятельность велась в Краснодаре и Апшеронском районе. Сотрудники УФСБ пресекли деятельность организации, изъяв в ходе обысков документы и предметы, имеющие значение для дела.

Обвиняемого заключили под стражу. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления и проверяет возможную причастность мужчины к другим незаконным действиям.

Нурий Бзасежев

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