На Кубани проложили техническую дорогу к корме танкера «Волгонефть-239»

Техническая дорога протяженностью 600 метров к корме танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия полностью проложена. Работы вдоль берега под обрывом выполнили менее чем за трое суток с момента, как был зафиксирован выброс мазута с севшей на мель части судна, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео оперштаба Кубани Фото: скриншот видео оперштаба Кубани

«Сейчас гусеничный экскаватор обустраивает площадку напротив кормы танкера, постоянно подвозят новые партии инертного материала. Это нужно, чтобы уплотнить участок для работы здесь самосвалов и другой инженерной техники»,— пояснили власти Кубани.

По данным оперштаба, специалисты обозначили полипропиленовыми сетями границы спецплощадки, которую экскаватору нужно подготовить. С этой территории из воды будут собирать мазут и загружать его в самосвалы, которые вывезут нефтепродукты на утилизацию. Сети не только обозначают границы будущей платформы, но и удерживают мазут.

Татьяна Ручкина