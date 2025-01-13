«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главные тенденции нового 2025 года стали ярко выраженными — это резкое снижение государственных и других облигаций на мировых рынках, рост доходности, укрепление доллара и падение рынков акций. Когда падают и акции, и облигации, американская валюта растет, риски очень высокие, и такие комбинации очень неприятны для игроков. И здесь в основе тенденций лежат инфляционные ожидания. Что делать инвесторам? Какие активы покупать? Или лучше остаться в стороне и переждать? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Цены на энергоносители идут вверх, что тоже добавляет градус инфляционным ожиданиям. Оказывает влияние и политика уходящей американской администрации, которая ввела санкции на энергетический сектор Российской Федерации и способствовала бурному росту цен на газ. В этом году котировки уже поднялись на 20%, а в США еще больше. Растут и цены на нефть — на 10% за последнюю неделю, что увеличивает инфляционные ожидания и снова бьет по рынку облигаций. Доходность по 10-летним казначейским облигациям приближается к уровню 4,8%. По 20-летним — теперь выше 5%. В Великобритании уже возник настоящий долговой кризис. Все отражается в котировках британской валюты, и фунт выглядит хуже всех. И тенденция падения цен на облигации, рост доходности, падение рынка акций, укрепление доллара может стать очень сильной в первые три месяца текущего года.

Полная версия программы: