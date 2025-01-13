Хакеры изменили способы DDoS-атак

Раньше злоумышленники выбирали конкретную организацию, а теперь они чаще атакуют операторов связи, сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.



Он отметил, что из-за новых методов взломщиков могут пострадать сразу несколько компаний. Кузнецов также добавил, что уже известные угрозы — вирусы-шифровальщики, «трояны» и вирусы-вымогатели — кардинально не изменятся в ближайшем будущем, но их разнообразие и интенсивность будут расти в связи с использованием новинок.

«Киберпреступники стали применять ИИ, чтобы более эффективно работать с имеющимися инструментами», — сказал зампред Сбербанка. Он подчеркнул, что нейросеть сейчас, например, используют для генерации фишинговых сайтов и создания поддельных интернет-страниц.